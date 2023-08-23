Встал на витрину: вор хотел ограбить аптеку, порезался и умер от потери крови

В Москве мужчина умер во время грабежа аптеки, когда встал на витрину. Он скончался от потери крови. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, все произошло 22 августа в аптеке на улице Обручева. Налетчик задумал вынести деньги, проломил стену и проник в помещение. Он украл кассу и направился тем же путем. Когда он встал на витрину, то стекло не выдержало его веса.

Отмечается, что злоумышленник сильно порезался и умер от потери крови. К нему приехали сотрудники медицинской службы, но пациент скончался в карете скорой помощи.

Похожая ситуация произошла в деревне вблизи индийского города Варанаси. Там грабитель попытался проникнуть на ткацкую фабрику, но застрял в дверях и скончался.

30-летний вор Джавед хотел обокрасть предприятие, которое на тот момент было уже два дня закрыто из-за нехватки заказов. Мужчина попытался вломиться на фабрику, но он не рассчитывал, что в верхней части двери будет установлен замок. Джавед просунул голову, и она оказалась заблокировала.

Ранее мы писали о том, как в Нижнем Тагиле охранник неделю держал в заложниках жену и ребенка. Сообщается, что мужчина страдал от психических расстройств, но при этом держал их под контролем, принимая таблетки. Однако в середине августа его поведение резко изменилось, и он стал вести себя неадекватно. Именно в этот период он отобрал у своей супруги телефон и запретил ей связываться с кем-либо.