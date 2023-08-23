Следил даже в туалете: охранник из Нижнего Тагила захватил в заложники жену и ребенка

В Нижнем Тагиле штурмом взяли квартиру на Уральском проспекте, в которой находились в заложниках женщина с ребенком. Запер их глава семейства, угрожая им пистолетом и ножом. Об этом сообщает E1.ru.

По информации источника, мужчина работал охранником и страдал от психических расстройств, но при этом держал их под контролем, принимая таблетки. Однако в середине августа его поведение резко изменилось, и он стал вести себя неадекватно. Именно в этот период он отобрал у своей супруги телефон и запретил ей связываться с кем-либо. Если же ей все-таки нужно было звонить, он разрешал ей пользоваться своим мобильным устройством в его присутствии.

В один из дней женщине удалось быстро отправить сообщение близким и рассказать о происходящем. Она призналась, что находится в заложниках и попросила обратиться в полицию. При этом она уточнила, что от ее имени заявлять нельзя, иначе муж ее убьет.

Приехавшие на вызов оперативники брали квартиру штурмом. В итоге им удалось задержать мужчину. Его заковали в наручники и увезли. Освобожденная же россиянка рассказала, что находилась вместе с ребенком в заложниках около недели. Супруг следил за ней даже в туалете и ходил с оружием по квартире. Когда же она не слушалась, муж начинал ее бить.

Ранее в Москве сын жестоко расправился с пожилой матерью, так как она не разрешила ему привести домой возлюбленную.