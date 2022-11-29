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12:49, 29 ноября 2022
1 мин.

Вор во время кражи со взломом застрял в дверном проеме и умер

Вор во время кражи со взломом застрял в дверном проеме и умер

В деревне вблизи индийского города Варанаси грабитель попытался проникнуть на ткацкую фабрику, но застрял в дверях и скончался.

30-летний вор Джавед хотел обокрасть предприятие, которое на тот момент было уже два дня закрыто из-за нехватки заказов. Мужчина попытался вломиться на фабрику, но он не рассчитывал, что в верхней части двери будет установлен замок. Джавед просунул голову, и она оказалась заблокировала. Вытащить обратно ее уже не получалось. В итоге все тело вора было снаружи, а голова внутри.

В результате произошедшего вор скончался. Его тело смогли обнаружить только через некоторое время. Полиция извлекла умершего мужчину и направила его в морг для вскрытия. Сейчас сотрудники правоохранительных органов начали расследование совершенной кражи со взломом.

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Источник фото:freepik
Источник:Lenta.ru
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