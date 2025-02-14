Дроновод российской группировки войск «Центр» с позывным «Псих» сохранил жизнь военнослужащему ВСУ, который стал молиться перед атакой российского БПЛА. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на Telegram-канал «Работайте, братья».

По данным издания, российский военный должен был добить противника, раненого в результате сброса боеприпаса. Однако после первого взрыва украинец встал на колени и начал креститься. Увидев это, «Псих» решил сохранить ему жизнь.

После с помощью разведывательного дрона бойцы ВС РФ вывели вэсэушника на свои позиции.

Ранее мы писали о том, что Бойцы ВСУ взорвали семилетнего мальчика с помощью дрона в Курской области. Они они выследили ребенка и нанесли целенаправленный удар по укрытию, в котором он находился.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ зверски избили жителя Курской области. Затем они повесили мужчину в церкви.