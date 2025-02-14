Солдаты Вооруженных сил Украины в очередной раз нанесли удар по мирному населению в Курской области. В результате новой атаки погиб семилетний мальчик. Бойцы целенаправленно убили его с помощью дрона, передает Telegram-канал Следком.

Российские следователи выяснили, что с августа по декабрь прошлого года украинские солдаты уничтожали мирное население в Николаево-Дарьино. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело, а потерпевшая по нему рассказала сотрудникам СК о семилетнем брате, погибшем в подвале.

Мальчик укрывался под землей от бойцов ВСУ. Однако они выследили его и нанесли целенаправленный удар по укрытию с помощью беспилотника. Также известно о гибели людей, который заживо сгорели в своем доме. Постройка с жителями попала под украинский удар.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ зверски избили жителя Курской области. Затем они повесили мужчину в церкви.