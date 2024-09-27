«Он подумал, что его не тронут»: бойцы ВСУ повесили в церкви мирного жителя Курской области

Российские военные следователи зафиксировали обращение жителя Курской области, родственника которого жестоко убили бойцы ВСУ. Сначала мужчину избили, а затем повесили, передает РИА Новости.

Родственник россиянина проживал в селе Черкасское Поречное Суджанского района. Сам он уехал оттуда вместе с семьей, а близкий не захотел оставлять имущество и продолжил жить у себя. Кроме того, россиянин считал, что украинские бойцы его не тронут.

«Остался мой племянник, он остался в своем доме, жалко же всего нажитого… Он подумал, что его не тронут. Они (ВСУ — Прим. ред.) над ним издевались, били, а потом затащили в церковь и повесили», — рассказал мужчина.

Ранее сообщалось, что жительница Москвы поехала на СВО, чтобы отомстить за мужа и найти его тело. По словам вдовы, у нее нет ни родителей, ни детей, поэтому ей нечего терять.