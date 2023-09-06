Все случилось во сне: двухлетнюю девочку нашли мертвой в кроватке

В Ингушетии проверяют родителей умершей в кроватке двухлетней девочки. Взрослые нашли малышку без дыхания, оказалось, что она захлебнулась собственной рвотой. Об этом сообщает kp.ru.

По данным источника, все произошло в Назрани. В ночь на 5 сентября там скончался ребенок. Мать и отец обнаружили его без дыхания в кроватке и вызвали скорую помощь. Приехавшие на вызов медики сказали, что ночью девочку начало тошнить и она захлебнулась. Ее тело отвезли в морг.

Несмотря на то, что малышка росла в благополучной семье и следов насильственной смерти не обнаружено, правоохранители все равно будут устанавливать обстоятельства ее гибели. В том числе будет дана оценка исполнению родителями обязанностей по содержанию и воспитанию своего малолетнего ребенка.

Ранее мы писали о том, как в Красногорске двухлетний младенец умер при странных обстоятельствах. Он находился рядом с матерью, но потом резко потерял сознание и через какое-то время умер. Малыш лежал без сознания в окружении гвоздей.

Еще одна смерть ребенка произошла в Нижнем Тагиле. Там полугодовалый младенец с кашлем умер спустя сутки после осмотра врача.