Полугодовалый ребенок с кашлем умер через день после посещения врача в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле полугодовалый младенец с кашлем умер спустя сутки после осмотра врача. Об этом сообщается на портале E1.RU.

По данным источника, малыш родился у местной жительницы недоношенным, а через несколько дней у него начался кашель. По словам мамы, им выписывали ингаляции, ставили антибиотики и несколько раз клали в больницу, а после отправляли на реабилитацию.

«Иногда Матвею становилось лучше, но ненадолго, кашель все время возвращался, его состояние ухудшалось», — поделилась женщина с журналистами.

Россиянка в очередной раз привезла малыша на осмотр в поликлинику, но врач сказал, что не знает, как вылечить кашель. Он выписал ребенку ингаляцию. Через сутки младенец скончался.

Во время вскрытия выяснилось, что малыш умер из-за острого обструктивного ларингита, осложнившегося асфиксией от отека гортани.

«В марте мы должны были ехать в Екатеринбург на обследование к пульмонологу. Но мы уже не успели», — добавила Екатерина.

Женщина обвиняет медиков и считает, что они поставили ребенку неправильные диагнозы, а лечение оказалось некачественным. Теперь она намерена добиться возбуждения уголовного дела.

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