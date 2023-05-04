Полугодовалый ребенок с кашлем умер через день после посещения врача в Нижнем Тагиле
В Нижнем Тагиле полугодовалый младенец с кашлем умер спустя сутки после осмотра врача. Об этом сообщается на портале E1.RU.
По данным источника, малыш родился у местной жительницы недоношенным, а через несколько дней у него начался кашель. По словам мамы, им выписывали ингаляции, ставили антибиотики и несколько раз клали в больницу, а после отправляли на реабилитацию.
«Иногда Матвею становилось лучше, но ненадолго, кашель все время возвращался, его состояние ухудшалось», — поделилась женщина с журналистами.
Россиянка в очередной раз привезла малыша на осмотр в поликлинику, но врач сказал, что не знает, как вылечить кашель. Он выписал ребенку ингаляцию. Через сутки младенец скончался.
Во время вскрытия выяснилось, что малыш умер из-за острого обструктивного ларингита, осложнившегося асфиксией от отека гортани.
«В марте мы должны были ехать в Екатеринбург на обследование к пульмонологу. Но мы уже не успели», — добавила Екатерина.
Женщина обвиняет медиков и считает, что они поставили ребенку неправильные диагнозы, а лечение оказалось некачественным. Теперь она намерена добиться возбуждения уголовного дела.
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