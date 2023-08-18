Нашли на полу в окружении гвоздей: младенец умер при загадочных обстоятельствах

В Красногорске младенец скончался при странных обстоятельствах. Он находился рядом с матерью, но потом резко потерял сознание и через какое-то время умер. Об этом сообщает mk.ru.

Специалисты сейчас заняты расследованием загадочной смерти малыша. У родителей есть две версии, по которым мог скончаться ребенок.

Все произошло 17 августа. Тогда двухлетний мальчик был с матерью и отцом в частном доме. Его 15-летний брат, а также 12-летняя и 7-летняя сестры играли во дворе. Мама мыла посуду, а малыш ползал неподалеку.

В один момент женщина заметила, что ребенок притих. Она нашла тело мальчика на полу рядом с розеткой. Малыш лежал без сознания в окружении гвоздей. Мать подумала, что он мог засунуть гвоздь в розетку и получить удар током. Женщина позвала остальных членов семьи и приступила к оказанию первой помощи.

Родители решили не вызывать бригаду медиков и сразу поехали в больницу. Мальчика положили в отделение реанимации. Врачи тогда не исключили, что ребенка ударило током, однако на его теле не было каких-либо повреждений или ожогов.

Потом сестра малыша вспомнила, как незадолго до происшествия ее брат держался за ухо и плакал. Этот факт породил новую версию об укусе насекомого. Медики допустили потерю сознания от анафилактического шока.

Несмотря на то, что врачи сделали все возможное, спасти ребенка не удалось.

Ранее мы писали, что в Новокузнецке полуторагодовалый малыш скончался в спальне родителей.