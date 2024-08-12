Врачи забыли в животе у роженицы марлю и резиновую перчатку

В Узбекистане врачи забыли в животе роженицы марлю и перчатку. По информации Vaib.uz, все произошло во время операции кесарева сечения.

По данным источника, 33-летняя женщина лежала в больнице в Наманганской области. После родов она стала жаловаться на плохое самочувствие – у нее было повышение температуры. Она терпела два месяца и обратилась к врачам. Обследование показало, что во время операции хирурги забыли у нее в брюшной полости инородные предметы.

Издание отмечает, что персонал мог сделать это специально, чтобы «дискредитировать руководство больницы». Независимые эксперты заявили, что просто так забыть перчатку в брюшной полости «крайне сложно», так что это может быть подстава. Допустившие ошибку медики могли действовать в интересах тех, кто желает занять руководящие посты в этом учреждении.

Правоохранительные органы и Минздрав заинтересовались ситуацией.

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