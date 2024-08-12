«Стоит вопрос о пересадке кожи»: россиянка осталась с дырой в бедре после сеанса массажа

Жительница Ставрополья рассказала, что ей прожгли бедро во время массажа, и теперь ей требуется пересадка кожи. По ее словам, мастер аппаратного массажа приняла травму за аллергическую реакцию. Об этом сообщила адвокат Альбина Шаталова, пишет Газета.Ru.

Все произошло 26 июня 2024 года, когда девушка приехала из Пятигорска в Минеральные Воды на массаж. Это было не первое ее посещение. Клиентка выбрала аппаратную процедуру миостимуляции с инфракрасным прогревом.

«Во время процедуры я почувствовала, что бедро начинает печь, о чем и сообщила специалисту. Она ответила: «Так и должно быть, все в порядке». Я продолжала лежать, вновь упоминая о жгучем ощущении, пока процедура не завершилась», – рассказала она.

Они заметили отек, покраснение и небольшое углубление. Но массажистка решила, что это аллергическая реакция. При этом она оказала первую помощь, использовав мазь и дав антигистаминный препарат. По мнению пострадавшей, все произошло из-за того, что специалист не нанесла на кожу контактный гель. Теперь ей требуется операция по пересадке кожи.

Девушка рассказала, что консультировалась со специалистами и знает, что гель необходимо было нанести. Но массажистка ответила, что все шло по плану и «так должно было быть». Тогда пострадавшая обратилась в дежурную больницу, где ей оказали помощь и диагностировали ожог первой-второй степени.

«Мне провели операцию некрэктомии, дальше стоит вопрос о пересадке кожи и дальнейшем восстановлении», — призналась пострадавшая.

По словам адвоката, массажистка работает «сама на себя», поэтому ее нельзя наказать только путем увольнения. Они хотят подать иск о взыскании моральной компенсации и обжаловать решение об отказе возбудить уголовное дело.

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