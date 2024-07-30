Врачи вытащили из головы 78-летнего пенсионера 15-сантиметровый гвоздь. Об этом сообщает Ura.ru.

Врачи первой городской больницы Нижнего Тагила спасли 78-летнего пациента с необычной травмой — мужчина поступил в учреждение с 15-сантиметровым гвоздем в голове.

Как сообщили в больнице, пенсионер находился в критическом состоянии, гвоздь пронзил его голову от виска до виска. Несмотря на это, врачам удалось провести успешную операцию и спасти не только жизнь пациента, но и его зрение.

Сейчас состояние пенсионера стабилизировалось — он остается в больнице для восстановления и антибактериальной терапии.

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