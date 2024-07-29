Украинец умер от страха на пляже в Италии

В итальянском городе Кротоне умер 47-летний гражданин Украины, отдыхавший на пляже. Об этом сообщает издание Corriere della Sera.

По информации источника, украинец боялся, что его покусают осы, поскольку у него была аллергия. Мужчина обнаружил рядом с собой рой насекомых и решил прыгнуть в воду, чтобы спастись от них, однако вскоре после этого погиб.

«Первоначально считалось, что это был анафилактический шок. Но на самом деле в субботу 27 июля смерть 47-летнего украинского инженера в Кротоне произошла из-за резкого недомогания, вызванного страхом», — сказано в публикации.

Подобный вывод медики сделали, в частности, из-за того, что на гражданине Украины не нашли следов от осиных укусов, уточнило СМИ.

Ранее мы писали, что 23-летняя девушка скончалась в Санкт-Петербурге на следующий день после свадьбы.

Также сообщалось, что желавший служить в ВС РФ петербуржец подорвался на гранате во дворе дома.