23-летняя девушка умерла в Санкт-Петербурге на следующий день после свадьбы

В Санкт-Петербурге 23-летнюю девушку обнаружили мертвой на следующий день после свадьбы. Судебно-медицинская экспертиза показала, что она была под наркотиками.

Подробности сообщает Kp.ru.

Тело девушки обнаружили 27 июля у многоэтажки, одежды на умершей не было. Еще накануне с 24-летним женихом она отмечала свадьбу. Пара зарегистрировала брак, потом каталась по Неве с родными и близкими, затем обедала в ресторане. Девушка делилась снимками со свадьбы в соцсетях, показывала обручальное кольцо и букет.

27 июля в полицию поступило сообщение о смерти девушки. Была организована проверка, сотрудники правоохранительных органов допросили мужа умершей. Он находился в квартире в момент трагедии.

Известно, что пара переехала в Петербург из Брянска. Девушка училась на ветеринара. Одногруппник погибшей сообщил, что она употребляла наркотики еще при поступлении в вуз.

Девушка не рассказывала о личной жизни в соцсетях – ее молодого человека увидели на фото только в день свадьбы. При этом один из друзей заявил, что он очень любил девушку и хорошо к ней относился.

Ранее историк моды Александр Васильев заявил, что в России уменьшилась перспектива на свадьбу и стало «напряжно» с женихами.