Врачи не спасли: женщина натравила своего ротвейлера на девятилетнюю девочку

В США местная жительница натравила ротвейлера на девятилетнюю девочку. Об этом пишет издание Mirror.

ЧП произошло 14 июня минувшего года в округе Лейк, штат Флорида. На следующее утро там нашли девятилетнюю девочку, ее тело, по данным правоохранителей, было покрыто укусами, ожогами, порезами и синяками на разных степенях заживления. Парамедики предприняли попытки реанимировать юную американку, однако они не увенчались успехом.

На видеозаписи, попавшей в распоряжение сотрудников полиции, было видно, как местная жительница Тайшел Мартин подстрекает собаку напасть на Джамарию. Однако на допросе владелица ротвейлера рассказала, что лишь хотела напугать ребенка, но не желала ему зла.

Женщине уже предъявлены обвинения. К ответственности также собираются привлечь отца погибшей, который не смог защитить девочку от нападения животного и жестоко обращался с ней.

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