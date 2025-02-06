В туалете российской школы насиловали мальчика с аутизмом

На западе Москвы надругались над 14-летним школьником, страдающим аутизмом. О произошедшем рассказала мать мальчика.

Как пояснила мать подростка mk.ru, противоправные действия в отношении ее сына, имеющего умственное расстройство, совершались с ноября 2023 по февраль 2024 года. Мальчик подвергался более 10 раз насильственным действиям сексуального характера, утверждает женщина.

Мать подростка рассказала о случаях насилия над ребенком полиции. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

До этого журналист и многодетная мать Мария Мошарова и ее бывший муж обвинили друг друга в насилии над дочерями. Суд встал на сторону отца.

Также мы писали, что в Подмосковье 11-летняя девочка сообщила матери в смс, что отчим месяц ее насилует.