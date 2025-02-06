Опубликовано 06 февраля 2025, 16:251 мин.
В туалете российской школы насиловали мальчика с аутизмом
МК: 14-летнего мальчика с аутизмом насиловали в туалете московской школы.
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На западе Москвы надругались над 14-летним школьником, страдающим аутизмом. О произошедшем рассказала мать мальчика.
Как пояснила мать подростка mk.ru, противоправные действия в отношении ее сына, имеющего умственное расстройство, совершались с ноября 2023 по февраль 2024 года. Мальчик подвергался более 10 раз насильственным действиям сексуального характера, утверждает женщина.
Мать подростка рассказала о случаях насилия над ребенком полиции. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
До этого журналист и многодетная мать Мария Мошарова и ее бывший муж обвинили друг друга в насилии над дочерями. Суд встал на сторону отца.
Также мы писали, что в Подмосковье 11-летняя девочка сообщила матери в смс, что отчим месяц ее насилует.