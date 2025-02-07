Воспитательница детсада била больного аутизмом ребенка и вылила ему химическую жидкость в рот

Воспитательница детского сада из Нью-Йорка издевалась над трехлетним ребенком, страдающим аутизмом. Об этом пишет The New York Post.

По данным газеты, инцидент произошел в марте 2023 года, однако широкую огласку получил только сейчас. Мальчик посещал тогда специальное учреждение для детей с аутизмом в Квинсе и в один из дней вернулся оттуда с синяками. На вопросы матери руководство ответило, что он сам себя искусал.

Родителям эта версия показалась неправдоподобной — отец мальчика, проработавший 10 лет в скорой помощи, заявил, что может отличить следы укусов от следов синяков.

В результате разбирательств было обнаружено видео, на котором во всей красе запечатлено грубое поведение сотрудницы детсада — она с силой прижимала неспособного разговаривать ребенка к себе и била его, после чего достала у него изо рта игрушку и залила туда дезинфицирующее средство.

Фигурантка ролика призналась, что таким образом пыталась успокоить мальчика, и заявила, что ей стыдно. Ей назначили 15 дней общественных работ, однако родители ребенка остались недовольны таким решением суда и подали к воспитательнице иск.

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