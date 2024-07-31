Врачи нашли пакет с таблетками в прямой кишке 73-летнего мужчины перед операцией: вывалился сам

В Москве врачи обнаружили закладку во время подготовки пациента к операции. По информации Telegram-канала Baza, пакет с двумя неизвестными таблетками желтого цвета выпал из прямой кишки мужчины.

По данным источника, все произошло в Московском клиническом центре. 73-летний мужчина проходил плановое лечение и готовился к хирургическому вмешательству. Когда врачи ввели наркоз и хотели приступать к операции, то заметили неожиданную находку. В какой-то момент из пациента вывалился пакет.

Сотрудники полиции изъяли пакет и направили на экспертизу. Отмечается, что операцию так и не провели, пока выясняется, что именно было внутри «находки».

Как сообщил источник в экстренных службах в разговоре с 360.ru, в ходе обследования пациента в одной из московских клиник в его прямой кишке действительно обнаружили неизвестные препараты. По предварительным данным, речь может идти о наркотиках. Это выясняется.

Ранее мы писали о том, что пациентка пришла в себя за несколько часов до отключения ее от системы жизнеобеспечения.

Также стало известно, что женщине пришлось перенести дополнительную операцию из-за того, что во время первой хирурги оставили внутри нее кусочек ткани. Дочь пациентки в ужасе и хочет подавать в суд. Семья была напугана ухудшающимся состоянием женщины и думала о возвращении страшной болезни, но это оказалась ткань.