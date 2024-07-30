Женщина перенесла повторную операцию из-за хирургов, забывших в ней кусок ткани

Женщине пришлось перенести дополнительную операцию из-за того, что хирурги забыли в ней кусок ткани во время первого вмешательства. Инцидент произошел с 58-летней жительницей Бразилии. Об этом сообщает Daily Star.

Мария Люсьен Видаль в 2022 году услышала диагноз – рак толстой кишки. Заболевание было на поздней стадии, поэтому пациентке оставалась лишь экстренная операция. Все прошло успешно, женщина надеялась как можно скорее восстановиться, чтобы далее лечиться.

«Она снова набрала вес и чувствовала себя очень хорошо», — поделилась дочь пациентки Стефани.

В конце прошлого года женщине неожиданно стало плохо. Она пожаловалась на симптомы, которые снова у нее появились – живот болел, а вес падал. Но анализы не показывали, что болезнь вернулась. Оказалось, что хирурги забыли в женщине кусок ткани, когда делали ей операцию.

«Мы думали, что это рецидив рака. Когда я узнала, что это была ткань, оставшаяся внутри нее, я действительно пришла в ярость», — возмутилась наследница.

Так, пациентке пришлось перенести еще одну операцию. Дочь намерена подать в суд на врачей и обвиняет их в оплошности.

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