Пациентка пришла в себя за несколько часов до отключения ее от системы жизнеобеспечения

В Великобритании 32-летняя женщина пришла в себя за несколько часов до отключения ее от системы жизнеобеспечения, чем удивила семью и медиков. Об этом сообщает My London.

Мозг Эммы Прайс был поврежден после ее неудачной попытки совершить суицид. Предполагается, что британка решилась на подобный шаг из-за издевательств на работе. Она перенесла инсульт и была введена в искусственную кому.

Через некоторое время врачи констатировали, что женщина больше не очнется. Ее родители уже начали готовиться к похоронам, когда пациентка неожиданно открыла глаза. Пациентка очнулась и смогла продержаться в течение 30 минут без искусственной вентиляции легких. В настоящий момент она жива и способна коммуницировать с родственниками лишь с помощью ограниченной мимики.

Ранее мы писали, что в Турции 24-летняя девушка провела ночь под кондиционером и оказалась в больнице.

Также сообщалось, что латвийский блогер выкрал дочь у матери и приплыл в Россию на плоту просить убежища.