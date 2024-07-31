СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 31 июля 2024, 10:25
1 мин.

Пациентка пришла в себя за несколько часов до отключения ее от системы жизнеобеспечения

В Великобритании 32-летняя женщина с умершим мозгом очнулась.
Пациентка пришла в себя за несколько часов до отключения ее от системы жизнеобеспечения

© Freepik

В Великобритании 32-летняя женщина пришла в себя за несколько часов до отключения ее от системы жизнеобеспечения, чем удивила семью и медиков. Об этом сообщает My London.

Мозг Эммы Прайс был поврежден после ее неудачной попытки совершить суицид. Предполагается, что британка решилась на подобный шаг из-за издевательств на работе. Она перенесла инсульт и была введена в искусственную кому.

Через некоторое время врачи констатировали, что женщина больше не очнется. Ее родители уже начали готовиться к похоронам, когда пациентка неожиданно открыла глаза. Пациентка очнулась и смогла продержаться в течение 30 минут без искусственной вентиляции легких. В настоящий момент она жива и способна коммуницировать с родственниками лишь с помощью ограниченной мимики.

Ранее мы писали, что в Турции 24-летняя девушка провела ночь под кондиционером и оказалась в больнице.

Также сообщалось, что латвийский блогер выкрал дочь у матери и приплыл в Россию на плоту просить убежища.

Источник:My London
Автор:Евгений Медведев
Теги:
чп
медицина
новости