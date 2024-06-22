Врачи диагностировали разрыв почки: ребенка увезли в реанимацию с детской площадки в Петербурге

Восьмилетний мальчик попал в реанимацию с разрывом почки после неудачного падения на детской площадке. Инцидент произошел в Санкт-Петербурге вечером 20 июня.

Ребенок играл на детской площадке во дворе своего дома на Магнитогорской улице. В итоге мальчик упал с высоты более одного метра. Обстоятельства падения пока неизвестны, пишет 78.ru.

Пострадавшего мальчика госпитализировали в реанимацию с разрывом левой почки, черепно-мозговой травмой и ушибом мягких тканей. Сейчас он находится под наблюдением медиков.

До этого четырехмесячному малышу сломали ключицу в центре плавания на Урале. Сотрудника учреждения отстранили от работы после случившегося.

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