«Сутки ребенок только плакал»: четырехмесячному малышу сломали ключицу в центре плавания на Урале

В Екатеринбурге мать четырехмесячного ребенка пытается доказать вину инструктора по плаванию, из-за которого у малыша произошел перелом ключицы. По словам женщины, сотрудника центра даже не отстранили после случившегося. Об этом сообщает E1.ru.

По словам мамы мальчика, она стояла рядом, когда инструктор занималась с ним. В какой-то момент после ныряния ребенок начал сильно плакать, и его рыдания не прекращались.

«Сутки ребенок только плакал. Сначала я подумала, что все от сильного испуга. Он почти не шевелил рукой, к игрушкам не тянулся», - рассказала женщина.

Выяснилось, что у малыша перелом правой ключицы. После этого мама пострадавшего написала досудебную претензию в центр раннего плавания с требованием уволить инструктора. Однако сотрудник остался на своей должности. Единственное, что сделало руководство, - это отправило 50 тысяч рублей в качестве моральной компенсации.

На данный момент ребенок по-прежнему до конца не поправился, перелом все еще срастается.

В центре плавания журналистам пояснили, что конфликт действительно был, но уже был улажен. Все инструкторы после этого прошли дополнительную подготовку. До этого у сотрудницы, которую обвиняет мама мальчика, не было нареканий.

Ранее мать с трехлетним ребенком выпали из окна в центре Петербурга.