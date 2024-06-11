Российский ребенок попал в больницу после падения на него части столба

В городском поселении Зеленоборск Ханты-Мансийского автономного округа — Югры четырехлетний ребенок оказался в больнице после падения на него части столба электропередачи. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону.

ЧП произошло днем 9 июня в Советском районе на детской площадке. На гулявшего четырехлетнего ребенка рухнула поддерживающая часть столба электропередачи, вследствие чего пострадавший был доставлен в больницу. Степень вреда, причиненного здоровью ребенка, установят после судебно-медицинской экспертизы.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В ходе следствия будет дана оценка действиям сотрудников электросетевой компании и администрации Зеленоборска.

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