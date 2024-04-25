В Астрахани девочка упала с двухметровой сцены во время выступления на празднике

В Астрахани девочка упала с двухметровой сцены, выступая на празднике. Задняя часть площадки не была прикреплена к стене.

Подробности сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Инцидент произошел 20 апреля. Семилетняя девочка выступала на летней площадке в парке в составе коллектива хореографической студии. Ребенок упал во время танца, ударившись о край конструкции.

Девочке потребовалась помощь врачей – ее доставили в больницу. Врачи обнаружили переломы костей носа, вывихи нескольких зубов, повреждение верхней губы, гематому под глазом. Мать девочки сообщила, что у скорой, которая дежурила в парке, не было детских препаратов.

После случившегося остальные родители встали за сценой, чтобы страховать выступающих.

Мать пострадавшей обратилась с заявлением в СК, требуя привлечь организаторов к ответственности.

Ранее сообщалось, что шоумен Тимур Родригез упал со сцены, собирая цветы. Потянувшись за букетом, он оступился.