Директор фонда Краус заявила о необходимости условий в роддоме для мам, потерявших детей

Период ожидания ребенка является трудным, но одним из самых счастливых для семьи. Но случается так, что ребенок умирает, еще в утробе или после рождения. Это огромное горе для родителей, а близкие даже не знают, как вести себя в подобной ситуации.

В роддоме чаще всего нет особых условий для родителей, которые потеряли ребенка. После неудачных родов женщина оказывается в палате, где вокруг нее находятся счастливые мамы с малышами. Основательница благотворительного фонда «Свет в руках» Александра Краус в беседе с порталом «Страсти» рассказала о том, как все происходит на самом деле.

«Это действительно проблема, потому что такой подход только усиливает травму женщины. И дело здесь даже не в непонимании или равнодушии, а в том, что так устроена система. Улучшить что-то можно только путем ее изменения, которое не может быть мгновенным – это долгий и сложный процесс, включающий продвижение соответствующих идей, в том числе на государственном уровне», – поделилась она.

По словам директора, фонд старается вести работу в этом направлении комплексно. Во-первых, занимается просветительской работой – информирует родителей об их правах и возможностях, а врачам предоставляет алгоритмы бережной коммуникации с такими семьями. Кроме того, эти темы поднимаются на профессиональных конференциях и при взаимодействии с государственными органами.

«Проводится работа и на уровне клиник. Так, фонд предлагает учреждениям готовые алгоритмы работы с пациентом с утратой и инструменты для этого: от организации комнаты для прощания до минимума — наклейки на дверь палаты, где находится мама с утратой, чтобы гарантировать бережность персонала», – добавила Краус.

Полное интервью Александры Краус о личной трагедии и идее создания благотворительного фонда помощи семьям, потерявшим ребенка, можно прочитать здесь.