Возникли некоторые вопросы: тело блогерши-сыроеда, которая умерла от истощения в Малайзии, не отдают родным

Недавно блогер-сыроед из Казани Жанна д`Арт скончалась от истощения в детокс-клинике в Малайзии. Теперь родственники умершей не могут забрать ее тело на родину. Об этом сообщает телеканал НТВ.

Звезда соцсетей в течение пяти лет активно пропагандировала веганство, а потом перешла на сыроедение. Она пила соки, питалась только фруктами и ростками семян подсолнечника. Жанна ушла из жизни в возрасте 38 лет.

Как пишут знакомые блогера, девушка в последние годы не замечала своей нездоровой худобы. Она старалась показывать в соцсетях образ счастливого сыроеда и говорила всем, что после перехода на такую систему питания чувствует себя намного лучше.

В последнее время у д`Арт даже начались проблемы с памятью.

«Она пила только кокосовую воду и ела фрукты. Она готовила, но сама не ела», – добавила приятельница блогера.

Как оказалось, незадолго до смерти Жанна планировала уехать домой. Но накануне вылета в Казань ее состояние резко ухудшилось. Возможно, девушка подхватила вирус, а годы экстремального похудения не дали ей шансов на выздоровление.

Пожилая мать умершей все еще не верит в случившееся. Изначально Жанну должны были кремировать и отправить прах в Казань. Однако врачи и следователи заподозрили криминальные предпосылки гибели д`Арт и решили забальзамировать ее тело. Сейчас они выясняют непосредственную причину смерти блогера.

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