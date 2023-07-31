Есть пострадавшие: актриса Елена Папанова попала в аварию в центре Москвы

Дочь легендарного актера Анатолия Папанова Елена попала в аварию в центре Москвы. Есть пострадавшие. Об этом сообщается на сайте mk.ru.

По данным источника, все произошло в субботу 29 июля ближе к полуночи. Женщина была за рулем и получила мощный удар, но отказалась от госпитализации.

Отмечается, что актриса ехала на своем автомобиле в среднем ряду со скоростью примерно 60 км/час. В какой-то момент ее протаранили сзади, из-за чего она ударилась головой об руль. Но женщина успела остановиться.

Оказалось, что в машину звезды въехал каршеринговый автомобиль, за рулем которого был 21-летний уроженец одной из стран Средней Азии. Ему не повезло, машину закрутило и отбросило на стену тоннеля. Пострадавшего увезли с сотрясением мозга в больницу. Он ехал не один, а с родственниками. Об их состоянии ничего не известно.

Журналисты Пятого канала связались с актрисой, но она не захотела комментировать ДТП со своим участием.

«Я комментарии не даю! И больше не звоните!» — заявила Папанова.

Ранее мы писали о том, что 18-летний хоккеист, которого сбила дочь Михаила Пореченкова, все еще находится в коме. В начале июня дочка знаменитого актера театра и кино сбила молодого человека. Парню диагностировали разрыв селезенки, переломы ключицы, предплечья и бедра. Звездная наследница в результате аварии не пострадала, ее спасли подушки безопасности.