«Шла через боль»: блогер из Казани питалась одними фруктами и умерла от истощения

Популярная блогерша из Казани Жанна д`Арт умерла от истощения в детокс-клинике в Малайзии. В течение пяти лет она придерживалась веганства, а затем стала сыроедом. Так, в ее рацион входили лишь фрукты, ростки семян подсолнечника и соки. Об этом сообщает StarHit со ссылкой на Telegram-канал «В Казани поймут».

Друзья Жанны до сих пор не могут поверить в случившееся. Они выражают искренние соболезнования в социальных сетях.

«Пусть земля будет пухом, Аминь. Мы будем помнить с любовью и очень скучать», – пишут поклонники.

Кто-то из близкого круга блогерши отметил, что у 40-летней женщины давно был изможденный вид и отекшие ноги, из которых вытекала лимфа.

«Удивительно, что она вообще могла передвигаться. Думаю, он шла через боль. Ее отправили лечиться, но она опять сбежала», – рассказала подруга Жанны.

В соцсетях д`Арт не раз хвасталась, как изменилось ее тело после сыроедения. Она писала, что чувствует себя окрыленной и ей жалко всех остальных, кто питается, по ее мнению, неправильно.

Люди из близкого круга Жанны передают, что примерно 20 лет назад она вылечилась от рака желудка. При этом сторонники блогерши убеждены, что та умерла не от изнуряющей диеты, а из-за химикатов, которые могли содержаться в фруктах.

Ранее мы писали, что в Ярославле подросток вместе с друзьями избил любовника матери во дворе дома.