Возле жилого дома в Москве найдено тело убитой женщины в строительном мешке

В Москве найдено тело убитой женщины. Труп лежал в строительном мешке возле одного из жилых домов. Об этом сообщает столичный СК.

Как стало известно, мертвую россиянку обнаружили 12 января на Парковой улице. На теле были замечены следы насильственной смерти. Однако пока не удалось установить, что именно произошло с женщиной и при каких обстоятельствах она скончалась.

По факту обнаружения трупа была организована доследственная проверка. На данный момент правоохранители проверяют камеры видеонаблюдения, работают на месте нахождения тела. Подробности преступления выясняются.

Ранее в Подольске нашли мумию женщины в одной из квартир во время обхода домовладений после проблем с отоплением. Труп был завернут в одеяло. По словам соседей, россиянка умерла еще пять лет назад, однако предварительно давность смерти составляет около полугода. Скончалась пенсионерка от голода.

Также в конце 2022 года в Москве обнаружили мумии пожилой женщины и ее сына. Их нашли после того, как соседи пожаловались на неприятный запах.