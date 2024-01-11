В Подольске нашли мумию женщины в одеяле после проблем с отоплением

В Подольске сотрудники управляющей компании во время обхода домовладений после проблем с отоплением обнаружили в одной из квартир мумию женщины. Труп был завернут в одеяло.

Подробности приводит сайт mk.ru.

Находку обнаружили в доме на улице Заводская в микрорайоне Климовск, когда 10 января специалисты проверяли работу систем отопления. Дверь в одну из квартир им не открыли.

Соседи утверждали, что хозяйка умерла 5 лет назад, но у нее была дочь с тяжелым психическим диагнозом. Выяснилось, что за данную квартиру накопились долги по коммунальным платежам.

Владелицу жилья давно никто не видел: четыре года назад она напала на пенсионерку в подъезде, после чего женщина не появлялась.

Ее труп и нашли в квартире. Предположительно, женщина умерла от голода, давность смерти составляет около полугода.

В декабре 2023 года сообщалось, что в московской квартире нашли мумии пенсионерки и ее сына. Дверь в помещение вскрыли после жалоб соседей на неприятный запах.