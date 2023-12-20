В московской квартире обнаружили мумии пенсионерки и ее сына, об этом сообщает mk.ru.

Соседи, проживающие в доме, который находится в Банном переулке, пожаловались на неприятный запах, исходящий из квартиры на 7 этаже. Они обратились в полицию с просьбой проверить, все ли хорошо с жильцами.

Правоохранители, вскрывшие дверь квартиры, обнаружили там тела двух человек — мужчины и пожилой женщины. Выяснилось, что это были сын и его пожилая мать. Соседи рассказали, что родственники вели затворнический образ жизни и редко выходили из квартиры.

Последние несколько лет они не видели пенсионерку, а ее сын начал много выпивать. Отмечается, что квартира была закрыта изнутри. При этом следов насильственной смерти на телах не обнаружили.

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