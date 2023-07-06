Возле детского сада в Москве нашли контейнер с ртутью

В Москве на улице Кетчерской рядом с одним из детских садов был найдет контейнер с ртутью.

Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Кто-то оставил ящик с четырьмя металлическими емкостями в нескольких метрах от территории сада.

Квадратный ящик с опасным веществом обнаружил местный житель. Вероятно, контейнер произведён ещё в СССР.

Мужчина убрал контейнер в свою машину, чтобы никто из детей случайно не пострадал. После этого он вызвал сотрудников правоохранительных органов.

В настоящий момент полицейские выясняют, откуда ртуть появилась возле детского сада.

Ранее мы писали, что прокуратура проверит жалобы родителей, утверждавших, что в детском саду Металлургического района Челябинска детям прописали сильнодействующие лекарственные препараты без объяснения причин.

До этого жительница Норильска обвинила руководство детского сада в распитии спиртного на рабочем месте.