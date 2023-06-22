Прокуратура проверит детский сад в Челябинске, где детям выписывают антибиотики без причин

Прокуратура проверит жалобы родителей, утверждающих, что в детском саду Металлургического района Челябинска детям прописали сильнодействующие лекарственные препараты без объяснения причин.

Об этом сообщили Ura.ru со ссылкой на Прокуратуру Челябинской области.

«В ходе проверочных мероприятий органами прокуратуры будет дана правовая оценка соблюдению прав воспитанников детсада Челябинска на охрану жизни и здоровья и исполнению законодательства об образовании», — сообщают в пресс-службе прокуратуры региона.

По результатам проверки ведомство предпримет необходимые меры.

О случившемся стало известно благодаря родителям двоих детей, которые написали в соцсетях о том, что в саду взяли кровь из вены и предложили пропить антибиотик.

Ранее мы писали, что женщина из Норильска обвинила сотрудников детского сада в употреблении алкогольных напитков во время работы. Руководство сада данный факт отрицает. Более того, они считают, что прозрачная жидкость на столе воспитателей предназначалась для цветов.