Женщина из Норильска обвинила сотрудников детского сада в употреблении алкоголя на работе

Жительница Норильска обвинила руководство сада в распитии спиртного на рабочем месте. В управлении образования информацию назвали «заведомо ложной», а «прозрачную жидкость» в бутылках — водой для цветов.

Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

В сети появилось видео, на котором четыре женщины сидят за накрытым столом с нарезкой колбас и двумя бутылками.

Запечатлённые на видео сотрудницы учреждения намерены обратиться в прокуратуру.

«По данным, которые у нас есть, там никакого распития спиртных напитков не было и сейчас в прокуратуру участники видео пишут заявление на человека, который распространил эту информацию заведомо ложную. Мы пока проводим свою проверку. На столах там нет ни бокалов, ни кружек. Там было в обед обычное чаепитие, а бутылки могли там для цветов с водой стоять и для всего, чего угодно» — объясняют в управлении.

Напомним, ранее мы писали о том, как в Подмосковье трое друзей распивали алкоголь с соседом, а после изнасиловали его 35-летнюю супругу.