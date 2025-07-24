Воткнули нож в спину: россиянин погиб после драки в турецкой Алании

Драка с соотечественниками закончилась смертью для россиянина в турецкой Аланье. Мужчина скончался в больнице после ножевого ранения.

По данным DHA, 35-летний мужчина подрался с соотечественниками в возрасте 21 и 27 лет в ночь на 23 июля в районе Махмутлар. Молодые люди в ходе конфликта ударили его ножом в спину.

Свидетели произошедшего вызвали экстренные службы. Мужчину увезли в больницу, но спасти его не удалось.

Полиция установила личности подозреваемых по записям с камер видеонаблюдения и задержала их по месту проживания, где они пытались скрыться. Выясняются причины конфликта.

Ранее в Таиланде 48-летний турист из России утонул на глазах жены и сына. Несчастный случай произошел 20 июня на Пхукете.

Также мы писали, что российский турист смог выжить в горах Алании благодаря службе поддержки сотового оператора — с другими у мужчины связаться не получилось.