Тело обнаружили в 100 метрах от берега: турист из России погиб в Таиланде на глазах жены и сына

В Таиланде погиб турист из России. 48-летний мужчина утонул на глазах жены и сына. Трагедия произошла в пятницу, 20 июня, на Пхукете.

Семья отправилась на популярный пляж Карон, однако в этот день купание было запрещено. Несмотря на красные флаги, россиянин вместе с сыном зашли в воду. Женщина при этом осталась на берегу. Через полчаса ребенок вышел из воды, а мужчина пропал без вести.

В итоге его обнаружили спасатели в 100 метрах от берега. Турист был уже без сознания, реанимационные действия медиков не помогли. Убитая горем жена настояла на транспортировке мужа в больницу, где врачи констатировали его смерть, сообщает Bangkok Post.

Очевидцы трагедии рассказали, что в тот день были сильные волны. При этом туристы неоднократно жаловались на сильное течение на пляже Карон.

Ранее двое российских туристов погибли во время отдыха на Кубе. Они утонули в Атлантическом океане, проигнорировав предупреждение об опасности. Трагедия случилась на пляже в Варадеро.