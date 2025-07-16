Едва не погиб в горах Турции: поддержка сотового оператора спасла российского туриста

Удивительная история спасения произошла в Турции. Российский турист смог выжить в горах Алании благодаря службе поддержки сотового оператора — с другими у мужчины связаться не получилось, передает Telegram-канал Mash.

Путешественник потерялся во время странствий по скалистой местности. Он стал звонить близким, но столкнулся с нулем на балансе. До экстренных служб тоже дозвониться не получилось.

Мужчина задыхался и не мог идти. Тогда он предпринял последнюю попытку и обратился в службу поддержки своего сотового оператора. Сотрудники обсудили случившуюся ситуацию и начали делать все возможное, чтобы спасти клиента.

Они обзвонили всех, кто мог помочь россиянину, и сами поддерживали с ним связь каждые 20 минут. Через два часа мужчину спустили с гор. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что российские врачи спасли двухлетнюю девочку. Им впервые довелось столкнуться со случаем, который произошел с малышкой.