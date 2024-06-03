Воспитателя российского детского пансиона заподозрили в растлении детей

В Подмосковье задержали 52-летнего воспитателя детского пансиона по обвинению в растлении несовершеннолетних. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Мужчину подозревают в совершении ряда преступлений сексуального характера в отношении своих воспитанников. По информации источника, жертвами воспитателя стали минимум двое детей.

Против подозреваемого возбуждены уголовные дела по статьям о развратных действиях и насильственных действиях сексуального характера. В настоящий момент воспитатель задержан, решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.

Ранее мы писали, что в Ленинградской области 35-летний мужчина надругался над 12-летней девочкой на детской площадке. Возбуждено уголовное дело.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге задержали пьяного военнослужащего за стрельбу из охолощенного пистолета-пулемета Шпагина на улице.