В российском городе пьяный военнослужащий устроил стрельбу на улице

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали пьяного 25-летнего военнослужащего, который устроил стрельбу в городе. Об этом пишет Фонтанка.

По информации источника, ЧП произошло накануне на проспекте Маршала Жукова. Петербуржец употребил спиртное и захотел пострелять в воздух из охолощенного пистолета-пулемета Шпагина. В отношении военного составлен административный протокол о мелком хулиганстве. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Выяснилось, что стрелявший ранее несколько раз был судим за умышленное повреждение имущества, кражу, угрозу расправой и причинение легкого вреда здоровью. При этом трижды жителю Северной столицы удавалось отделаться условным сроком.

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