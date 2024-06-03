В Ленобласти мужчина надругался над 12-летней девочкой на детской площадке

35-летний мужчина надругался над 12-летней девочкой в поселке Мыза-Ивановка Ленинградской области. Все произошло вечером 1 июня.

О произошедшем рассказал информированный источник РЕН ТВ. Он пояснил, что неизвестный мужчина совершил «насильственные действия сексуального характера» в отношении девочки.

Мать пострадавшей обратилась с заявлением в правоохранительные органы. В результате подозреваемого задержали у него дома в поселке Мыза-Ивановка.

Возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.

До этого в Санкт-Петербурге 57-летний мужчина изнасиловал двух третьеклассниц. Известно, что гражданин уже привлекался к уголовной ответственности за педофилию. Тогда суд приговорил его к двум годам лишения свободы.

Похожий случай произошел под Новосибирском, где подросток надругался над восьмилетней девочкой в одном из сел Ордынского района.