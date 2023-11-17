Воспитательница оттаскала двухлетнюю девочку за волосы и попала на видео

В Красноярске воспитатель частного детского сада оттаскала двухлетнюю девочку за волосы. В местных соцсетях распространилось видео с инцидентом. Отмечается, что полиция и прокуратура организовали проверку. Об этом сообщает Kp.ru.

По данным источника, правоохранители заинтересовались информацией о применении физической силы к ребенку. Напомним, что разговоры об этом начались, когда в одном из Telegram-каналов появились кадры, на которых воспитательница грубо берет девочку за волосы и тянет. Отмечалось, что инцидент произошел 10 ноября в частном детском саду. Также был указан точный адрес.

В пресс-службе краевого МВД сообщили журналистам о том, что заявлений в полицию по этому факту не поступало. Но правоохранители все равно проведут проверку. На данный момент выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее мы писали о том, что в Южно-Сахалинске женщина заявила, что воспитательница детского сада избила ее сына. Мать заметила на шее мальчика кровоподтеки и забила тревогу. Следы на шее сына мать заметила, когда он принимал ванну. На вопросы он ответил, что это сделала воспитательница. По словам ребенка, он не захотел раздеваться после прогулки, что разозлило педагога.

Также мы писали о том, как в Челябинске родители отправили в детсад дочку с прослушивающим устройством в банте. Микрофон случайно обнаружила воспитательница, когда поправляла девочке прическу.