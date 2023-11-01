В Челябинске родители отправили в детсад дочку с прослушивающим устройством в банте

В Челябинске недоверчивые родители отправили ребенка в частный детский сад с прослушивающим устройством, спрятанным в бант. Микрофон случайно обнаружила воспитательница, когда поправляла девочке прическу. Она сообщила о находке руководству.

Как рассказала порталу 74.ru владелица учреждения, конфликтов с родителями у них никогда не было, поэтому их проверка стала сюрпризом для педагогов.

«У них были такие нелепые объяснения: хотели узнать, матерится ли их дочка. Я никак на это не отреагировала — глупость полнейшая», - пояснила хозяйка детсада.

Кроме того, родители стали уверять, что детский сад не является «стратегическим объектом», поэтому приходить с прослушивающим устройством не запрещается. В итоге было принято решение разорвать с ними договор на оказание услуг. Педагог после этого уволилась, так как ей было очень обидно, произошедшее унизило ее.

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