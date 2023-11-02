Заметила кровоподтеки: мать рассказала об избившем ее сына воспитателе детского сада

В Южно-Сахалинске женщина заявила, что воспитательница детского сада избила ее сына. Мать заметила на шее мальчика кровоподтеки и забила тревогу. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП, ДТП. Сахалин — Точка отсчета».

По данным источника, все произошло еще 10 октября. Следы на шее сына мать заметила, когда он принимал ванну. На вопросы он ответил, что это сделала воспитательница. По словам ребенка, он не захотел раздеваться после прогулки, что разозлило педагога. Та якобы «начала пихать его в разные стороны, хватать за одежду и бить по спине».

Мальчик также отметил, что воспитательница велела ему сказать, что он подрался с одногруппником. Мать не стала оставлять все просто так и связалась с женщиной. Сначала она тоже уверяла, что мальчик подрался с другим ребенком. Но потом созналась.

«Когда она поняла, что я знаю правду, стала извиняться передо мной. Сказала, что понимает свою вину, но не думала, что дойдет до синяков», – рассказала жительница.

По ее словам, воспитательница также пожаловалась, что ей тяжело справляться с детьми. Отмечается, что это не первый известный ей подобный случай с этим педагогом.

В итоге мать обратилась в медицинское учреждение, чтобы зафиксировать синяки, и написала заявление в полицию.

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