Восьмимесячный ребенок несколько раз потерял сознание на борту «Победы»

В самолете авиакомпании «Победа», который следовал из Барнаула в Москву, восьмимесячный ребенок несколько раз потерял сознание. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

Как стало известно источнику, пассажиры с младенцем летели утром в столицу. За это время малышу постоянно становилось плохо, и он периодически терял сознание. Бортпроводники, узнав о состоянии ребенка, оказали ему необходимую помощь и доложили о происходящем в салоне пилоту.

После того, как было получено сообщение о больном младенце на борту, самолет сел в аэропорту Шереметьева меньше чем через час. Малыша передали медикам. На данный момент нет информации о его состоянии. Также неизвестна причина, из-за которой он терял сознание.

Ранее на борту самолета Калининград – Петрозаводск умер 58-летний мужчина. Ему попытались оказать помощь, однако ничего не принесло результатов. Экипаж совершил экстренную посадку в Санкт-Петербурге из-за скончавшегося пассажира.

Также в начале февраля пассажир авиарейса из Таиланда умер на борту лайнера. Перед этим, по словам очевидцев, он выкашлял огромное количество крови.