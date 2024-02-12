«Это был абсолютный ужас, все кричали»: пассажир лайнера выкашлял литры крови на борту и умер

Один из пассажиров рейса авиакомпании Lufthansa скончался во время полета воздушного судна. Умершим оказался 63-летний мужчина, который выглядел довольно болезненно. Уже в небе он потерял много крови, чем до ужаса напугал других пассажиров, и спустя полтора часа умер, передает mk.ru со ссылкой на зарубежные издания.

Вместе с мужчиной была его супруга. По словам очевидцев, пожилому пассажиру стало полохо практически сразу после взлета. Он стал обильно кашлять и при этом терять много крови. Происходившее очень напугало других людей.

«Это был абсолютный ужас, все кричали», — поведал один из пассажиров.

Члены экипажа попытались помочь мужчине, но их старания оказались тщетны. Вскоре он умер. Из-за этого было принято решение развернуть самолет в пункт вылета.

Ранее сообщалось, что на Камчатке моряк упал за борт рыбацкого судна и пропал. Спасатели организовали поиски мужчины в море.