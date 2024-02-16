58-летний мужчина умер на борту самолета Калининград – Петрозаводск

На борту самолета Калининград – Петрозаводск скончался 58-летний пассажир. Мужчине попытались оказать медицинскую помощь, но спасти его не удалось. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, так как одному из людей стало неожиданно плохо. Члены экипажа сделали все возможное, чтобы стабилизировать его состояние, но им это не удалось. К моменту приземления мужчина был уже мертв.

Пока нет информации, что именно стало причиной кончины пассажира. Остальные подробности случившего на борту выясняются.

Ранее пассажир авиарейса из Таиланда умер на борту лайнера и до ужаса напугал очевидцев. Как рассказали другие участники полета, мужчина выглядел крайне болезненно. В какой-то момент он стал сильно кашлять и при этом терять большое количество крови.

Также недавно самолет из Петербурга в Хургаду пришлось посадить из-за дебоша на борту. Сообщалось, что неприлично себя вели две нетрезвые девушки.