Восьмиклассника из Санкт-Петербурга заподозрили в растлении 13-летней девочки

Восьмиклассника из Санкт-Петербурга задержали по подозрению в растлении 13-летней девочки. Об этом сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на слова источника в правоохранительных органах.

Как передает источник, 14-летний подросток совершал развратные действия по отношению к школьнице. Однако из-за возраста злоумышленника арестовывать его не стали. Другие подробности о произошедшем не уточняются.

Недавно стало известно, что московский преподаватель приставал к ученицам старших классов из разных школ. Родители девушек написали заявление на мужчину, после чего его задержали стражи правопорядка.

Ранее мы писали, что мать Куандыка Бишимбаева выступила в суде перед близкими погибшей Салтанат Нукеновой. Женщина утверждает, что смерть Салтанат стала настоящей трагедией для ее сына. Она добавила, что каждый день молится за покойную невестку.

В свою очередь, члены семьи Нукеновой не поверили в искренность слов матери Бишимбаева. Они считают, что женщина просто хочет смягчить наказание для своего сына.