«Невосполнимая утрата для родителей, для нас, для Куандыка»: мать Бишимбаева выступила перед близкими Салтанат

Альмире Нурлыбековой, матери экс-министра Куандыка Бишимбаева, в ходе прений суд предоставил слово. Женщина заявила, что смерть Султанат Нукеновой стала невосполнимой утратой для ее сына, передает StarHit.

На заседании присутствовали близкие убитой девушки. Мать Бишимбаева, обращаясь к ним, заявила, что молится за погибшую невестку. Кроме того, женщина призналась, что допустила ошибки в воспитании Куандыка.

«Салтанат умерла, и это невосполнимая утрата для родителей, для нас, для Куандыка. Каждый день мы молимся за Салтанат. Я, как мать, молюсь за сына. Он совершил поступок, который стал трагедией для нашей семьи и семьи Салтанат», — рассказала мать обвиняемого.

При этом близкие Нукеновой не прониклись речью Нурлыбековой. Они считают, что женщина таким образом хочет смягчить наказание, которое грозит ее сыну.

Ранее экс-жена Бишимбаева, обвиняемого в убийстве Салтанат, прервала молчание. Она назвала бывшего супруга абьюзером.