В Москве задержали педагога за приставания к юным ученицам в разных школах

В Москве задержали педагога – он подозревается в домогательствах к ученицам в разных школах. Мужчина растлевал детей в течение нескольких лет.

Подробности приводит сайт mk.ru.

Издание узнало, что задержание произошло 17 апреля. Поводом стало заявление родителей детей, которые учатся в старших классах школы на северо-западе Москвы.

Следователи стали собирать информацию об учителе. Для этого они связались с директором предыдущего места работы подозреваемого.

Директор призналась, что два года назад в учебном заведении произошел скандал, в полицию никто не обращался, а педагог уволился по собственному желанию. Тогда мать 13-летней школьницы узнала, что 30-летний учитель домогался дочери. Все происходило прямо в заведении. Тогда школьницу перевели в другой корпус школы.

Спустя два года девочка до сих пор ходит к специалистам в связи с полученной психологической травмой. Выяснилось, что она не единственная жертва. Как минимум еще одной девочке мужчина оказывал внимание.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье семью заподозрили в растлении девочки. Были задержаны отчим, брат и мать.