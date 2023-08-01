Воронежца заподозрили в сексуальном насилии над пятью девочками в детском лагере

Жителя Воронежской области задержали по подозрению в насилии над пятью девочками, отдыхающими в детском лагере в Анапе. С 49-летним мужчиной работают следователи. Об этом сообщается на сайте Life.ru.

По данным источника, под подозрением находится безработный мужчина, который ранее уже были судим. Отмечается, что он зашел в комнату отдыха, где были пять школьниц возрастом от 10 до 12 лет. Он мог совершить действия сексуального характера в отношении детей.

Сейчас выясняется, как он попал в детский лагерь. Появилась информация о том, что ранее мужчина был судим за проникновение в жилой дом, распитие алкоголя и употребление наркотиков. В отношении него возбуждены дела по статьям «Развратные действия» и «Насильственные действия сексуального характера».

Ранее мы писали о том, как в Чите 13-летняя девочка помешала мужчине увести 8-летнюю сестру с детской площадки. Мужчина предложил девочке пройти в машину под предлогом, что покажет ей котенка. Та отказалась, но незнакомец попытался силой заставить ее пойти. Ребенок стал сопротивляться и окликнул сестру.

Еще одна история произошла в Ставропольском крае. Там третьеклассница обхитрила 35-летнего педофила. Рабочий похитил третьеклассницу и потащил в заброшенное здание. Там он собирался надругаться над ребенком. О его планах стало известно во время допроса. Маленькая девочка оказалась хитрее похитителя.